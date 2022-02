IL TABELLINO

, seguita in tribuna da Francesco Totti e da Damiano dei Maneskin. Una gara che i tifosi giallorossi difficilmente dimenticheranno, visto che la loro squadra (con Mou in testa: “la Roma agli occhi del potere è piccolina”)Il nuovo Genoa di Alexander Blessin, tosto, rognoso, concentrato, conquista il secondo punto in due gare e continua a sperare nella salvezza.e, per adesso, deve rivedere i propri programmi in chiave europea. Per la mole di gioco espressa avrebbe meritato i tre punti,Con tanta fatica, come detto, la squadra di Mou era riuscita in extremis a piegare la resistenza dell'avversario, ma il Var Nasca ha - di fatto - annullato la rete da tre punti di Zaniolo.nella prima parte. Il Genoa ha messo in campo più forza atletica che tecnica, ha difeso centralmente in modo compatto e ha cercato di attaccare sfruttando le seconde palle; la Roma non sempre è riuscita a venire fuori dalla difficoltà con il pallone tra i pedi e così si è visto poco calcio., ha tenuto di più il pallone per vie orizzontali, ha più controllato le operazioni senza tralasciare le percussioni centrali affidate soprattutto a Mkhitaryan e a Zaniolo, quando/se in grado di “entrare” dentro al campo da destra.partita spezzettata, tanti palloni giocati da entrambe le parti con eccessiva frenesia e scarsa qualità e, per tutto questo, occasioni con il contagocce.Dopo meno di un'ora di gioco, Mou ha tolto dal campo i due nuovi acquisti,, e al loro posto ha messo dentro El Shaarawy e Felix. Quest'ultimo, dopo una manciata di minuti, ha costretto il Genoa a restare in 10 (espulso Ostigard, 69'). La Roma (dentro Veretout al posto di Karsdorp) ha continuato a premere in maniera vigorosa, come fatto dall'inizio della rirpesa, ha costruito e fallito tante occasioni poi ha segnato con Zaniolo ma l'arbitro Abisso (richiamato dal Var) ha annullato la rete per un precedente fallo di Abraham. OlimpicoE Zaniolo, poco dopo, ha rimediato il rosso per proteste.Ammoniti: Vanheusden (G), Mancini (R), Vasquez (G), Abraham (R).Espulsi: Ostigard (G)ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (71' Veretout), Sergio Oliveira (57' El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles (57' Felix); Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.GENOA: Sirigu; Hefti, Bani (45' Ostigard), Vanheusden, Vásquez; Sturaro, Badelj; Ekuban (71' Melegoni), Portanova (71' Maksimovic), Yeboah (57'Amiri); Destro (57' Piccoli). All.: Blessin