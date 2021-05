Dopo la rottura con Chiara Nasti, c'è una nuova fiamma per Nicolò Zaniolo? La risposta secondo diversi esperti di gossip è sì e risponderebbe al nome di Sophie Codegoni, altra influencer ed ex tronista del programma Uomini e Donne.



La Codegoni sta infatti alloggiando nello stesso albergo di Roma in cui era presente qualche giorno fa (ed è stato fotografato) il centrocampista della Roma. Inoltre i follower dei due hanno notato l'incredibile aumento del like che i due si stanno lasciando sotto i rispettivi post. Che sia la prova definitiva? Per ora ecco le foto della bellissima Sophie nella nostra gallery.