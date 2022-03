L’ultimo derby romano? Possibile. L’importante per ora è che diventi il primo da vincere perche fin qui ha avuto parecchia sfortuna contro la Lazio. A parlare sono i numeri.In nessuna delle tre volte il numero 22 ha concluso la gara. Sostituito per nervosismo, stanchezza o semplice rendimento. Con la tifoseria biancoceleste Zaniolo ha un conto aperto a causa dei ripetuti cori della Nord nei suoi confronti (e verso la mamma) che nella sfida d’andata ha provocato la reazione scomposta del ragazzo con uL’occasione del riscatto arriva domenica alle 18, e sarà anche il giorno in cui Zaniolo (oltre a infrangere il tabù derby) cercherà di segnare il primo gol in campionato all’OIimpico di questa stagione dopo quello annullato col Genoa. Come detto Nicolò ci ha provato in passato ma negli ultimi due derby giocati ha colpito tre legni senza riuscire a esultare sotto la Sud. Nelle uniche due stracittadine vinte dalla Romala prima volta in panchina per scelta tecnica, la seconda in tribuna a causa del terribile infortunio al crociato. Un motivo in più per provare a portare a casa i tre punti. Poi, una volta messosi alle spalle il derby, per Zaniolo dovrebbe arrivare la chiamata del c.t.Davanti a loro la sfida di giovedìe poi – si spera – quella del 29 marzo contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Il futuro?Chissà che un derby da protagonista non possa cambiare le carte in tavola.