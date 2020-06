. Perché gradito, graditissimo alla dirigenza e in cima alle scelte insieme a quel Paul Pogba che oggi è inaccessibile. Ecco perché il centrocampista della Roma è sulla bocca di tutti in ottica Juve:, più volte lo ha seguito di persona con blitz diretti all'Olimpico nell'ultimo anno che lo hanno visto protagonista. Eppure la realtà è che: Nicolò sa bene del gradimento bianconero ma non si è andati oltre.- La decisione del club giallorosso infatti è di garantire a Zaniolo un altro anno alla Roma perché non c'è intenzione di sacrificarlo sul mercato: la dirigenza sta lavorando per cedere oltre 10 giocatori fuori progetto da Olsen fino a Schick passando per Cengiz Under, Kluivert e altre pedine in lista d'uscita. Se si completeranno una serie di cessioni,. La realtà è che la Juve ha deciso di assestarsi in una posizione di attesa: solo e soltanto se i giallorossi dovessero aprire all'idea di cederlo per più di 50 milioni in caso di problemi di bilancio, la. Ma ad oggi la Roma ha alzato un muro attorno a Zaniolo e Pellegrini. Che dovrà durare per tutta l'estate...