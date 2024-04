Zaniolo e la voglia di Napoli: lo scenario tra Aston Villa e Galatasaray

". Non ha usato mezze misure l'entourage di Nicolònei giorni scorsi per commentare il possibile trasferimento del centrocampista offensivo al club del presidente Aurelio De Laurentiis. Un'idea su cui il Napoli - così come la, che ci aveva provato già mesi fa -, anche con il prossimo direttore sportivo, Giovanni, grande estimatore del classe '99 e che avrebbe voluto provare a portarlo anche alla Juventus. Una trattativa vera e propria, al momento, ancora non c'è. Anche perché gli incastri da valutare e far combaciare per rendere concreto questo pensiero non sono pochi. Ma, puntando proprio sulla voglia di Zaniolo di tornare in Serie A e trovare una squadra dove aver spazio con continuità.

Incastri complicati, si diceva. Già, perché al momentofino a giugno condi euro, più oltre una decina di possibili bonus. Molto difficile, a oggi, che questo diritto venga esercitato, anche perché con la squadra di Unai Emery Zaniolo non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto e ha giocato soltanto otto partite da titolare fin qui in Premier League. Troppo poco, soprattutto per chi vuole rilanciarsi ad alti livelli dopo aver perso diversi mesi per via dei due gravi infortuni alle ginocchia., con il Galatasaray che non intende però fare sconti e chiede almeno 25/30 milioni per farlo partire nuovamente, questa volta in maniera definitiva. Zaniolo e i suoi agenti lo sanno e sono avvisati: a loro il compito di trovare la soluzione giusta, anche a livello economico.