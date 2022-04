Qualcosa si è rotto, inevitabilmente, nel rapporto frae, nonostante in una conferenza stampa in cui l'allenatore portoghese abbia provato a ergersi a difensore dei colori giallorossi contro il rumore dei nemici proveniente dalla stampa, sull'attaccante italiano, la difesa è apparsa tutt'altro che solida, anzi. L'exnon sarà a disposizione per la sfida contro la Sampdoria perché tornato da Konya e dalla Nazionale con un fastidio muscolare che però, ha fatto capire l'ex Special One, non è particolarmente importante per lui e il suo staff medico.Dopo il siparietto con i giornalisti e la risata su "Sapevo che quella su Zaniolo sarebbe stata la seconda domanda", infatti, Mourinho si è fatto serio, ma nel commentare l'infortunio di Zaniolo ha difeso se stesso rimandando tutto al giocatore: "Su Zaniolo posso solo dire che ci sonoNon vedo questo tipo di domanda con altri allenatori e con altri club. Non si è allenato giovedì, venerdì e sabato,. Solo a Roma ci sono ossessioni, ma se volete saperne di più, chiamate Zaniolo e il suo entourage e vi dirannodella polemica allontanandolo dalla sua gestione sportiva. E' infattiSecondo Repubblica, però, il problema sullo stato di salute di Zaniolo e sulle richieste dell'entourage si allarga ulteriormente guardando alla prossima gara di Europa League contro il. Nella sfida ai gironi persa 6-1 Zaniolo non venne rischiato perchéDalla Roma fanno filtrare che per la sifda di giovedì sarebbe recuperabile, maLa realtà è che questi giochi di potere e frecciatine a distanza fra Mourinho, Zaniolo e il suo entourage hanno radici sempre più profonde e, più passa il tempo, più sarà difficile sradicarle.dalla società. In questo quadro una separazione a fine stagione è sempre più probabile conalla finestra, pronta ad approfittarne e a tirare al ribasso sul prezzo.