Di nuovo sulla cresta dell'onda. Nicolò Zaniolo è tornato a essere un fattore, con la maglia della Nazionale, con la quale lo scorso 12 settembre ha giocato una grande partita contro l'Ucraina, decisiva nella corsa a Euro 2024, e. Nella sfida di oggi contro il Chelsea, la seconda da titolare dopo quella contro il Crystal Palace, è stato uno migliori in campo, con tanto di gol sfiorato con una grande conclusione al volo, alzata in angolo da Sanchez. Schierato come esterno di sinistra, nel tridente alle spalle della punta Watkins, si è scambiato spesso di posizione con Diaby e con McGinn, dando pochi punti di riferimento.per Spalletti, che non ha mai nascosto la sua stima, e per la Juve, che continua a pensare a lui.L'interesse è reciproco, Zaniolo ora ha la testa solo sull'Aston Villa e sull'esperienza in Premier. L'ultima 'confessione' risale a fine di giugno, all'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri e il mio idolo era Pogba, quindi giocare nella Juve mi farebbe piacere". Giuntoli ha il suo nome, insieme a quello di Domenico Berardi, sul taccuino, ma al momento non può pianificare investimenti. Tutto rimandato a giugno, quando la Juve avrà molte risposte alla domande, soprattutto economiche.. Ma l'estate prossima tutto può succedere. Soprattutto se arriverà la chiamata bianconera.