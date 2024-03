Delusione Zaniolo e futuro in bilico. Tifosi Aston Villa: 'Rimandiamolo in Turchia', le cifre fra Galatasaray e Roma

Emanuele Tramacere

L'Aston Villa torna a fermarsi e questa volta lo fa con un tonfo netto che fa rumore, contro una diretta concorrente per il quarto posto che vorrebbe dire Champions League e con un risultato di 4-0 senza storia e che non lascia spazio ad alibi e giustificazioni. C'è però un capro espiatorio scelto dai tifosi dei Villans che sui social non si stanno risparmiando in accuse ed insulti ed è stato individuato in Nicolò Zaniolo, entrato nella ripresa, ma praticamente mai in partita.



"RIMANDIAMOLO IN TURCHIA" - Il fantasista italiano è subentrato nel secondo tempo della gara al 58esimo al posto di Lenglet e col risultato di svantaggio per 2-0, ma il suo impatto è stato ampiamnete negativo al punto da scatenare la rivolta dei tifosi che si sono scagliati contro di lui con accuse del tipo: "È un disastro", "È troppo molle" e chiudendo con un secco "Rimandiamolo in Turchia".



LA FORMULA FRA ASTON VILLA, GALATASARAY E... ROMA - La Turchia a cui i tifosi fanno riferimento è il Galatasaray da cui l'Aston Villa lo ha prelevato soltanto la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il trasferimento alla corte di Monchi (che già lo aveva portato alla Roma dall'Inter) avvenne soltanto 6 mesi dopo aver salutato ufficialmente i giallorossi. In questa operazione la Roma si era comunque assicurata una percentuale sulla futura rivendita del 20% che garantirà un futuro incasso.



IL GALA ASPETTA OFFERTE - Il 2024 di Zaniolo all'Aston Villa è sicuramente da dimenticare. 0 gol all'attivo in 7 presenze, mai da titolare e con non più di 30 minuti a disposizione. Il rapporto coi Villans si è logorato, il ritorno al Galatasaray è sempre più probabile anche se, tuttavia, non sarà per restare. Così come successo la scorsa estate i leoni di Turchia aspettano offerte da non meno di 20 milioni per lui anche in prestito con diritto, meglio obbligo, di riscatto. In Italia lo hanno seguito e trattato a lungo Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina. A queste condizioni potrebbe essere un'occasione.