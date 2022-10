(almeno un mese, ma la faccia funerea e le parole di Mourinho suggeriscono ben di peggio)che, anche ieri notte, ha faticato a battere un Lecce (2-1), ridotto in dieci (scandalosa l’espulsione Hjulmand da parte della coppia Prontera-Banti) dalla metà del primo tempo.(undici tiri verso la porta solo nel primo tempo),(6’ del primo tempo)(46’)E all’Olimpico ce n’era tanto.Non il gioco (che pure non è trascendentale), ma chi dovrebbe finalizzarlo (le punte).(ma gli manca il guizzo)(ma gli manca l’esplosività).Sintomatico il più macroscopico dei gol falliti, sul finire del primo tempo, quando, messo davanti alla porta da un assist di Dybala, ha controllato, preso la mira e tentennato fino a quando non è stato rimontato da un avversario. Ci hanno spiegato che non è rientrato nella ripresa per via di un colpo alla testa (e sarà certamente così), dubito comunque che, anche senza l’inconveniente, Mourinho lo avrebbe ripresentato.Un gol, nel finale, l’inglese l’avrebbe anche fatto (era solo davanti alla porta, eppure ha trovato il modo di alzarsi la palla con un maldestro controllo), ma Pellegrini, che gli aveva servito l’assist, era in fuorigioco di molti metri.E’ proprio vero, ammesso che lo fosse (e io non ho visto nessun calcio di Askildsen a Abraham), il nazionale inglese è stato furbo (non certo bravo) a mettere il suo piede davanti a quello del leccese per provocare il contatto. Mestiere, forse. Qualcos’altro, forse. Fatto sta che il rigore è venuto per merito suo.Anche perché i tentativi di far gol (un paio) più che arrabbiattura hanno provovato ilarità. Tranne, ovviamente, in Mourinho che da Abraham vorrebbe anche un po’ di aiuto quando la palla ce l’hanno gli avversari. L’unica cosa davvero buona è stato un colpo di testa schiacciato (cross di Cristante) che Falcone ha messo fuori.Il Gallo non ha cantato, ma ha portato la croce sfibrandosi in un lavoro fisico contro i difensori del Lecce, abbassandosi sotto la linea della palla, ricorrendo gli avversari quando ce l’avevano loro. Tutto encomiabile, ma il gol non si vede. Unica occasione propizia un colpo di testa deviato in angolo dal suo marcatore.Confuso e confusionario, è pure egoista e le sue iniziative raramente portano a qualche pericolosità. Dettaglio di grande importanza: è in difficoltà nell’uno-due in poco spazio. Ama il campo largo (non quello che pensate)(39’), grazie ad un destro di precisione dopo difesa della palla in area di Umtiti (l’azione veniva da un angoloi),Calciando il rigore di sinistro, un muscolo ha fatto crac e si dovrà fermare per molto tempo. Purtroppo la classe del calciatore è direttamente proporzionale alla sua fragilità. Sottovoce, alla Juve, dicono di avere rinunciato a lui per questo. Ma nessuno, tantomeno chi ha a cuore il campionato italiano e i suoi non molti campioni, può gloriarsi degli infortuni di Dybala. Tornerà, naturalmente. Però la Roma ne aveva bisogno adesso.