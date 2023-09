Nicolò Zaniolo ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ucraina di ieri. L'ex giallorosso ha risposto alle tante critiche ricevute soprattutto negli ultimi mesi romani: "Non penso di essermi mai fermato, faccio sempre quello che il mister mi chiede, io mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, una persona fuori dalle righe, ma non è così assolutamente. Io mi metto a massima disposizione per la squadra, per tutte le squadre per cui ho giocato".