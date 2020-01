Lacrime che fanno male. Alla Roma e non solo. La rottura del crociato di Nicolò Zaniolo ha lasciato amarezza e dolore in tutti i tifosi italiani: il pianto del talento della Roma, all'uscita dal campo, è un'immagine alla quale nessuno avrebbe voluto assistere. La sofferenza di un talento che, in pochi secondi, ha dovuto fare i conti con il male e l'obbligo a rinunciare al finale di stagione. Con il sogno Europeo, ora, inevitabilmente in dubbio. Da subito il mondo del calcio si è stretto attorno al centrocampista giallorosso. Dalla Nazionale italiana, con il ct Mancini, ai compagni della Roma e anche alcuni avversari: tutti i messaggi di supporto a Nicolò!