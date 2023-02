Le gambe incrociate, sull’aereo privato che lo porterà da Roma a Istanbul. L’ultima storia da romanista di Zaniolo ha scatenato di nuovo i tifosi che hanno visto nel gesto di Nicolò un riferimento ai tanti post di Mourinho. Spesso lo Special One ha pubblicato su Instagram l’immagine delle gambe incrociate, associate all’attesa per il mercato. Oggi, volendolo o forse no, è arrivata l’ultima frecciata di Zaniolo che è stato escluso dal progetto tecnico dalla società. Mou si è adeguato ma di certo nelle ultime settimane aveva smesso di difendere il 23enne.