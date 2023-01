Nell’ultimo giorno di mercato la Roma ha ancora un lumicino per provare a cedere Zaniolo alle condizioni richieste. E quindi senza diritti di riscatto o prestiti secchi. La speranza arriva da Leeds, anzi da Leicester. Perché i due club inglesi hanno riavviato ieri notte le trattative per il passaggio dell'ala Jack Harrison nell’ex club di Ranieri che ha visto sfumare Nico Gonzalez qualche giorno fa. Un’operazione da 30 milioni di sterline che permetterebbe al Leeds di avere la liquidità immediata per eguagliare la ormai decaduta offerta del Bournemouth per Zaniolo.



ZANIOLO - Nicolò ha fatto capire di gradire la destinazione Leeds, una delle tante proposte presentate dall’agente Vigorelli in queste ore oltre a quelle di Lipsia, Everton, Southampton e ovviamente Milan. Tutte però con la stessa formula: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base a determinate condizioni. La Roma è stata inflessibile: Zaniolo parte solo a titolo definitivo. Altrimenti resta, fuori dal progetto tecnico in attesa di nuove offerte estive. I