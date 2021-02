Nicolò Zaniolo alla riscossa. Il giovane talento della Roma è guarito dal Covid e oggi effettua una visita medica a Villa Stuart per riottenere l'idoneità alla pratica sportiva. Dopodiché potrà tornare ad allenarsi a Trigoria, continuando il recupero dall'infortunio al legamento crociato in vista del suo ritorno in campo previsto ad aprile. A inizio marzo Christian Fink, il professore austriaco che lo ha operato a Innsbruck, verrà a Roma per l'ultimo controllo al ginocchio.



Intanto il ragazzo ha svolto un servizio fotografico per Dolce e Gabbana in uscita oggi sulla rivista di moda Icon. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oggi Nicolò e sua mamma Francesca faranno un'azione legale (condotta dall'avvocato Antonio Conte) contro un sito web e un settimanale che, a loro dire, avrebbero procurato a entrambi dei danni d'immagine. L'eventuale risarcimento richiesto al tribunale sarà devoluto in beneficenza. Al centro dei gossip c'è sempre la rottura con l'ex fidanzata Sara Scaperrotta, incinta di un maschietto che si dovrebbe chiamare Tommaso.