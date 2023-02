già ora. Se poi davvero passeranno 30 giorni prima che il giocatore torni ad allenarsi, allora il danno sarebbe ancora più grande.Certo,Che offeso per non avere ricevuto l’offerta di rinnovo che credeva di meritare, si è messo sull’Aventino, sfilandosi dalla trasferta di Spezia. Ha offeso i compagni. Ha tolto l’AS Roma dallo stato dei social.che alla vigilia del Napoli ha messo in piazza cose che nessuno sapeva, e chissà se sono vere. La lettera di Zaniolo del 1° febbraio comincia con “”. Ce l’aveva con i soliti giornalisti cattivi o forse non era vero che lui – come svelato da Mourinho – aveva dettoQuesito legittimo, non sollevato da nessuno.Cercate quella foto sui social e zoommate su tutte le facce: ne vedrete solo una davvero sorridente, la sua. Non c’è un giocatore che rida. Mourinho quella sera ha voluto dare un’altra picconata a Zaniolo, la pecora nera. Poi però è arrivata la Cremonese e quel piccone gli è finito sui piedi. Che senza Zaniolo la Roma sia meno forte, deve essere chiaro anche a Mourihno,perché nel 2023 un giocatore sotto contratto va dove è d’accordo di andare, non dove vuole il suo club.E quando il giocatore ci ha ripensato, il pomeriggio del 31 gennaio, a poche ore dalla chiusura del mercato, nel frattempo ci avevano ripensato anche loro.Lo stesso 31 gennaio,per un grave stato di turbamento emotivo. Sinceramente sembrano un’enormità, pur considerando quanto accaduto. Resta un ragazzo di 23 anni, che fa un bellissimo lavoro, famoso e già ricco e dalle grandi prospettive. Vabbé lo stress, ma 30 giorni…Perché allora, nel frattempo Zaniolo ha scritto quella lettera in cui dice di tendere la mano alla Roma e a tutta la famiglia giallorossa?Non Mourinho né Pinto e tantomeno i Friedkin, che pare siano i più arrabbiati con Zaniolo, reo di avere fatto saltare l’affare col Bornemouth. È finito nella lista Uefa, ma nel frattempo s’è capito cheovvero dove è nato il suo turbamento per le minacce subite dai tifosi. Senza allenarsi, per lo meno senza allenarsi con la Roma.Prima che la vicenda faccia un altro salto in avanti, finendo sui tavoli degli avvocati, è meglio che un’altra visita medica, già prevista fra un decina di giorni, meglio se prima, porti a un reset utile a tutti. Avanti fino a giugno, e poi la ripartenza altrove.@GianniVisnadi