Dopo le minacce subite nella notte, oggi Nicolò Zaniolo non si è allenato, di comune accordo con la Roma. Alla chiusura del mercato intanto manca sempre meno e il caso più spinoso in casa giallorossa, e non solo, resta ancora da sciogliere. Zaniolo ha infatti manifestato la volontà di andare via, rifiutando però fino a questo momento l'offerta del Bournemouth.



Intanto, altri segnali d'addio nella storia tra Nicolò e la società giallorossa arrivano a mezzo social, perché il calciatore ha cancellato dalla sua bio di Instagram la dicitura "Football Player As Roma" che era presente dal giorno del suo arrivo nella Capitale, rimpiazzandola con un semplice "atleta". L'ennesima prova di una storia ormai finita.