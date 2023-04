Nicolò Zaniolo sta diventando una certezza per il Galatasaray. L’ex Roma ha impattato alla grande sul campionato turco e continua a segnare. Nell’ultima sfida l’azzurro è entrato e ha bucato la rete per la seconda volta in tre partite, stavolta contro l'Adana di Vincenzo Montella.



Subentrato a una ventina di minuti dalla fine al posto di Mertens, si è preso la responsabilità di tirare e segnare il rigore del 2-0, dopo il vantaggio del norvegese Midtsjo. Con questo successo, i giallorossi sono sempre più primi in classifica con 63 punti, a +9 sul Fenerbahce, anche se i rivali devono recuperare un paio di partite. Un messaggio insomma a Mancini che lo ha ignorato nelle ultime convocazioni, pur comunque parlandone bene e ammettendo di seguirlo nella sua nuova avventura.