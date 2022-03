Esclusione clamorosa, ma non inaspettata. Roberto Mancini ha tirato fuori Nicolò Zaniolo dalla lista dei calciatori a disposizione per la sfida di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord. Una scelta che era nell’aria e che adesso è ufficiale: l’esterno romanista siederà in tribuna per una delle partite più importanti legate al futuro dell’Italia. Dopo l’esclusione al derby di José Mourinho, dunque, arriva anche quella del ct della nazionale. Fuori anche Gollini, Luiz Felipe, Biraghi, Sensi, Locatelli, Zaccagni, Bonucci e Belotti. Zaniolo l'ha presa con filosofia e pochi minuti fa ha pubblicato su Instagram una storia che fotografa il gruppo della Nazionale ripreso dall'alto e la scritta: "Forza Azzurri"