Un sì troppo tardivo, ma più che altro un no precedente con troppa spocchia. Nicoló Zaniolo si e’ di nuovo incartato. Nella notte di ieri, dopo aver analizzato le proposte di Lipsia e Leeds (tutte in prestito e rifiutate dalla Roma), il numero 22 si era convinto ad accettare l’offerta del Bournemouth. Ma Zaniolo aveva fatto i conti senza l’oste. Dopo aver comunicato all’agente Vigorelli di chiudere col club inglese infatti Zaniolo ha fatto sapere alla Roma che non si sarebbe presentato oggi. Per il club giallorosso si erano create quindi delle condizioni per cui non era tenuto a venire a Trigoria. Come detto non si erano fatti i conti col Bournemouth. Gli inglesi non erano più convinti non solo per ragioni finanziarie legati all’acquisto di Traore’. L’atteggiamento di Nicoló ha avuto un peso sul rifiuto del Bournemouth, la Roma ha provato a mediare ma era troppo tardi. P