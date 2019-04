Il Bayern Monaco fa sul serio per Nicolò Zaniolo. L'offerta da 50 milioni è pronta per essere recapitata alla Roma, ma La Gazzetta dello Sport spiega oggi cosa c'è di vero: "L'interesse del Bayern è reale e il ds Massara lo riporterà a Pallotta, anche se la Roma ha deciso oramai da tempo di puntare ancora su Zaniolo. Ed, in tal senso, si sta lavorando anche sul suo rinnovo di contratto. Tra l’altro, in caso di eventuale cessione la Roma dovrebbe girare all’Inter il 15% del prezzo finale. Il che, su una valutazione ad esempio di 50 milioni, vorrebbe dire dover girare 7,5 milioni ai nerazzurri. Insomma, l’eventuale plusvalenza sarebbe comunque eccezionale, visto che Zaniolo è stato pagato 4,5 milioni. Ma va considerato anche questo ulteriore aspetto".