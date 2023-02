Il mercato di gennaio si è chiuso ieri e Nicolò Zaniolo è rimasto alla Roma, ma aspetta e spera ancora nel Milan in vista della prossima estate. Intanto l'attaccante si prepara a far causa al club giallorosso, che lo ha escluso dal progetto tecnico su decisione dell'allenatore Mourinho e del presidente Friedkin.



GUERRA LEGALE - Il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi avanza l'ipotesi di un contenzioso legale tra le parti. Secondo la famiglia del calciatore, il massacro mediatico è stato innescato dalla Roma, accusata di mobbing e pressioni psicologiche. Per questo è già stato contattato un pool di avvocati, che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Inoltre è stata informata anche l'Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno.



IL RITORNO - Intanto oggi è atteso il suo rientro da La Spezia nella Capitale, ma non è escluso che Zaniolo possa prendersi ancora qualche giorno e tornare a Roma settimana prossima.