Aspettando il rientro in campo con la sua Roma, Nicolòcontinua a far parlare di sé. Dopo le voci - poi smentite - di un suo, questa volta il nome che viene affiancato al giocatore della Roma al momento fuori per infortunio è quello diNel giorno di San Valentino,(il suo numero di maglia). La famosissima influencer che ha quasi 2 milioni di follower su Instagram ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram ed è diventata virale in pochi minuti.