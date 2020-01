Nicolò Zaniolo, un’offerta da 60 milioni e il PSG. Questo la triangolazione di mercato che, secondo quanto riportato oggi nella trasmissione Tackle in onda su NSL, ci sarebbe stata il venerdì immediatamente precedente alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Il club parigino avrebbe infatti presentato un’offerta da 60 milioni per Zaniolo alla società giallorossa, richiesta respinta prontamente al mittente dal club. Una partita interna, quella contro i bianconeri, che sarebbe stata poi purtroppo decisiva per il prosieguo della stagione del gioiello romanista.