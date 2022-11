Una buona notizia in casa Roma. La Uefa ha, infatti, accolto il ricorso del club giallorosso per ridurre di una giornata la squalifica di tre turni a Nicolò Zaniolo inflitta dopo il Betis per una manata a Pezzella a gioco fermo. Accettata l'osservazione della Roma riguardo la mancanza di una vera e propria condotta violenta, riducendo quindi a fallo di reazione l'episodio. Il classe 99 può tornare in campo per l'ultima giornata del girone C di Europa League domani contro il Ludogorets. Una sfida decisiva per il passaggio ai play off della squadra di Mourinho che deve battere i bulgari all'Olimpico per ottenere il secondo posto. Ora da valutare l'edema alla coscia di Zaniolo uscito malconcio dopo i calcioni dei giocatori del Verona lunedì quando l'attaccante ha ritrovato pure il gol.