Dopo metà stagione da protagonista in Turchia, con tanto di vittoria del campionato con la maglia del Galatasaray, Nicolò Zaniolo pensa a un repentino ritorno in Serie A. Il mancino ex Roma, già nel corso di un’intervista rilasciata in estate, aveva espresso la sua preferenza nei confronti della Juventus, in pole per gli esperti a 2, quota che sale a 2,75, con il Milan - grande protagonista finora del calciomercato italiano - prima alternativa offerta tra 3,50 e 5 volte la posta. Più staccato invece il Napoli, che con l’acquisto di Natan ha inaugurato la propria campagna acquisti, a 7,50, stessa quota della Fiorentina, altro club che nelle ultime ore sembra aver accelerato soprattutto per quanto riguarda il restyling del reparto offensivo.