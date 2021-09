Prima sarà il turno di Lorenzo Pellegrini, poi toccherà a Nicolò Zaniolo. LVanno avanti i discorsi con l’agente del trequartista ex Inter, nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit per cercare di arrivare a un’intesa definitiva. Nei piani del general manager Tiago Pinto. Il progetto sportivo è chiaro ma esiste anche un piano economico al quale il ragazzo vuole prestare particolare attenzione.La trattativa con il suo entourage sta viaggiando sui binari giusti, il traguardo finale non è lontano. Con buona pace del Tottenham che aveva preso informazioni sul talento azzurro nelle scorse settimane.