L'avventura giallorossa di Nicolòera cominciata in una serata di metà settembre di un anno fa al Bernabeu tra gli sguardi stupiti della gente.In pochi lo conoscevano, nessuno si aspettava un debutto del genere. Eusebioè stato uno dei primi a capire che su quel ragazzino ci si poteva puntare e l'ha lanciato da titolare in una sfida da brividi. Oggi il '99 giallorosso è sulla bocca di tutti.- Il ds della Roma Petrachi si è incontrato con l'agente del giocatore Claudio Vigorelli: un colloquio positivo che ha avvicinato le parti senza però trovare ancora l'intesa definitiva.per un ulteriore anno di contratto, con scadenza fissata 2024. Ci sarà un nuovo incontro in settimana per definire gli ultimi dettagli.- L'estate ha portato consigli, dunque. Perché se prima Zaniolo voleva andare via ed era tentato da mezza Europa,. Segnale importante, come a dire "Io ci sono". Lui c'è, Fonseca pure. L'allenatore ha richiamato pubblicamente il giocatore in conferenza stampa e Nicolò è subito tornato sui sui passi. Con tanto di primo gol stagionale nell'amichevole contro il Lille una decina di giorni fa.- Con il mercato già chiuso in Inghilterra il Tottenham non può fare più nulla per convincere Zaniolo a sbarcare in Premier, ma anche la Juventus in questo momento sembra essere sempre più lontana. Tentazione? Sì, una volta.. Non ora però, adesso nella testa di Nicolò c'è solo la Roma. A breve è in programma un nuovo incontro tra l'agente e Petrachi, per il rinnovo di Zaniolo potrebbe essere questione di giorni.