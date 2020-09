Niente Villa Stuart, e operazione rinviata entro sabato. Nicolò Zaniolo dopo un lungo consulto con la famiglia e lo staff della Roma ha deciso di non sottoporsi in Italia al nuovo intervento al crociato (stavolta del ginocchio sinistro) lesionato gravemente nella partita tra Italia e Olanda.



USA - Il numero 22, destinato a restare fuori per 6 mesi, ha scelto di farsi operare negli Usa ed è apparso visibilmente provato in queste ore. Lo ha comunicato al Ceo Fienga durante la visita di oggi a casa del giocatore. E più precisamente nella clinica che negli ultimi anni è riuscita con successo a rimettere in piedi Zlatan Ibrahimovic e Riccardo Calafiori. Zaniolo sarà quindi operato a Pittsburgh dal dottor Volker Musahl e dal dottor Freddie Fu, presumibilmente tra giovedì e venerdì. Fino a qualche ora fa, dopo il consulto di stamattina, era in programma per domani l'operazione nella clinica romana ma sarebbero sorti dubbi dopo il secondo grave infortunio in 8 mesi.