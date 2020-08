Perché anche al rientro dall'infortunio si è messo nelle condizioni di far parlare di sé, per i motivi sbagliate, troppe volte. Ormai l'infortunio sembra alle spalle, in condizioni normali non ci sarebbero dubbi sul suo impiego da titolare contro il Siviglia, ma le condizioni normali non ci sono. Almeno non c'erano prima della gara con la Juve. Dove ha fatto tutto quello che doveva fare, anche in fase di non possesso, con un paio di strappi alla Zaniolo e soprattutto il giusto atteggiamento.Anche nel prepartita Fabio Paratici ha preferito glissare, rimandare ad altri momenti eventuali discorsi di mercato, ma non ha di certo smentito l'interesse per Zaniolo. Da tempo ormai nel mirino bianconero.Perché il club bianconero ha seguito da vicino il recupero di Zaniolo, credendo ciecamente nel suo potenziale questa situazione poteva anche trasformarsi in uno sconto sul prezzo: non sarà così., una volta sbloccato il mercato in uscita l'affondo diventerà sempre più concreto, magari provando a inserire almeno una contropartita tecnica per abbattere le richieste giallorosse. Altrimenti l'assalto sarà solo rimandato di qualche mese, pur sapendo che quel 15% sulla futura rivendita in favore dell'Inter consente al club nerazzurro una posizione potenzialmente di vantaggio.