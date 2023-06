Nicolò Zaniolo non nasconde la sua fede per la Juventus e, nonostante la possibilità di giocare la Champions con il Galatasaray, rimane aperto a un ritorno in Italia. Non ci sono solo i bianconeri tra i club di Serie A interessati all'ex Inter e Roma, che entro fine agosto potrebbe fare rientro nel campionato che l'ha lanciato per una nuova avventura. La Juve, anche per ragioni affettive, è la squadra favorita dai bookmaker per agguantare il classe '99: un suo approdo alla corte di Max Allegri si gioca a 1,70 su Goldbet e Better. In quota insegue il Milan, più volte accostato al nome di Zaniolo. L'arrivo sull'altra sponda di Milano del talento esploso nelle giovanili dell'Inter paga 4 volte la posta.