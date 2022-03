Nicolò Zaniolo da bambino tifava per la Juventus, ora interessata a portarlo in maglia bianconera. Per la Roma nessuno è incedibile, ma solo a patto che arrivi un'offerta congrua al valore dei giocatori. Nel suo caso, almeno 80 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a giugno parlerà di futuro con il club giallorosso intenzionato a offrirgli un rinnovo del contratto.