Il futuro di Niccolò Zaniolo è più che mai incerto: si sono placate le voci su un suo possibile passaggio al Tottenham, dato che la Roma ha deciso di non affondare per Toby Alderweireld concludendo i discorsi anche per il trasferimento del classe '99. Il club giallorosso pensa anche al rinnovo, ma ancora non c'è una trattativa avanzata in merito: la Juventus rimane vigile, nel caso il club capitolino decidesse di metterlo in vendita, anche se non sono state fatte offerte ufficiali, nonostante l'ottimo rapporto con il suo procuratore Vigorelli. Nel frattempo Zaniolo ha abbassato i riflettori su se stesso e ha intrapreso un duro lavoro con la squadra: da settembre si parlerà di rinnovo, con la Roma che farà uno sforzo per accontentarlo, dato che ora guadagna meno di 600mila euro all'anno. Nel frattempo la provocazione del Milan...