Solo tanta paura per Nicolò Zaniolo dopo il colpo alla testa subito in un contrasto col portiere spagnolo Simon: il giocatore dell'Italia è uscito in barella ma, per fortuna, non c'è stato bisogno di una TAC in ospedale come si temeva in un primo momento. Zaniolo ha tranquillizzato tutti qualche minuto fa attraverso un post su Instagram: "Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato, ora sto meglio... 'testa' alla prossima partita. Forza azzurri". Nicolò sorride e ci scherza su, con lo sguardo già proiettato alla gara di mercoledì contro la Polonia.