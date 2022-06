Finalmente è tutto pronto e, come vi abbiamo raccontato per primi, la coppia composta da Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo è pronta per l'apertura del suo nuovo ristorante. Ovviamente di carne, ovviamente argentino, in zona Brera e che si chiamerà Coraje.



La bellissima Agustina non si sta risparmiando per l'evento e sui social ha anche pubblicato un nuovo video-messaggio, che si accompagna alle tante foto, in cui come sempre appare bellissima, che sponsorizza l'apertura del locale. Tutto pronto o quasi, ciò che non mancherà sarà l'espolsività della splendida Agus.



Ecco il video e le sue foto nella nostra gallery.