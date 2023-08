Nicolò Zaniolo chiama, la Juve non risponde. L'attaccante italiano del Galatasaray era uscito allo scoperto a fine giugno, quando in un'intervista aveva espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A con la maglia bianconera. Giuntoli non lo accontenterà e così il classe 1999 ex Inter è pronto a lasciare la Turchia per volare in Inghilterra.



MONCHI CHIAMA - Arrivato nello scorso mercato invernale dalla Roma per 15 milioni di euro, Zaniolo è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Galatasaray. Sulle sue tracce c'è l'Aston Villa del direttore sportivo spagnolo Monchi, che intanto sta definendo la cessione del giovane trequartista inglese Aaron Ramsey (omonimo dell'ex juventino) al Burnley per 20 milioni di euro bonus compresi.





QUARTO COLPO - A gennaio Zaniolo aveva rifiutato il trasferimento al Bournemouth, una squadra che lotta per la salvezza. Ora il discorso è diverso, anche perché l'Aston Villa ha chiuso il campionato al settimo posto in classifica, qualificandosi per la Conference League. Quest'estate si è rinforzata sul mercato con gli arrivi del difensore spagnolo Pau Torres dal Villarreal per 33 milioni di euro, del centrocampista belga Youri Tielemans a parametro zero dal Leicester e dell'attaccante francese Moussa Diaby (ex Crotone) dal Bayer Leverkusen per 55 milioni di euro. L'allenatore è lo spagnolo Unai Emery, chiamato a rilanciare la carriera di Zaniolo, stavolta pronto a rispondere alla chiamata della Premier League.