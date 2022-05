Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 di proprietà del Napoli, quest'anno si è messo in luce ritagliandosi dello spazio con l'infortunio di Di Lorenzo. Per lui è arrivata la chiamata in Nazionale Under 21. Le sue parole dal ritiro con l'Italia:



LA CONVOCAZIONE - "Ci speravo tanto in questa convocazione, rientrava tra i miei obiettivi. Sono onorato di indossare questa maglia. Qui ho trovato un bel gruppo, compatto e fatto di ragazzi fantastici che mi hanno accolto bene. Il momento è importante, devo sfruttare al meglio le opportunità che mi vengono date".



NAPOLI - "Il mio obiettivo è restare a Napoli. Non dipenderà solo da me ma anche dalla società. Spalletti mi ha dato fiducia fin da subito in ritiro. Lo ha dimostrato anche contro l'Atalanta e contro la Fiorentina. Crede nei giovani. Bisogna mostrare il tuo valore in allenamento, poi lui ha coraggio nel lanciarti in campo".