Il nuovo difensore del Genoa Cristian Zapata parla a Sky Sport: "Sono molto contento di essere qui, ho scelto Genova perché è una bella piazza e anche la squadra lo è: c'è voglia di fare bene, la stessa che ho io. Lo scorso anno è stato difficile per il club, ma questo è un altro, si ricomincia da zero e abbiamo la voglia di fare bene, io per primo. Non vedo l'ora di iniziare. Al Milan ho lasciato il mio cuore e spero che vadano bene, ma ora penso a fare bene con il Genoa. Qui c'è una tifoseria molto calda. Il derby, anche se non dovessi mai segnare, l'importante è vincerlo".