Nonostante una stagione difficile per il Pescara, la stagione di Serie B che sta per chiudersi ha mostrato le doti di Gabriele Zappa, tra i giovani più promettenti della serie cadetta. Sul terzino classe 1999 del Delfino attenzione all'Inter, che per lui vanta una recompra: la valutazione è di circa 4 milioni di euro, motivo per cui i nerazzurri potrebbero riportarlo alla base e girarlo nuovamente in prestito. Per Zappa si sono fatte vive Benevento e Parma, ma occhio alla mossa della Juve: Paratici, infatti, ne ha parlato con gli abruzzesi e sfida Marotta. I dettagli nel nostro focus video: