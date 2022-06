30 anni tondi tondi per Davide Zappacosta un paio di giorni fa: il quinto di centrocampo dell'Atalanta è stato protagonista di una stagione positiva con un buon numero di gol dedicati a Camilla, la sua dolce metà, che in occasione del compleanno ha voluto ricambiare sui social con queste parole:



"Non servono parole, i nostri occhi, i nostri sorrisi, il nostro amore tanto puro, quanto semplice esprime tutto di noi. Di qualsiasi cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa".



