"Lo de Mauro lo siento como una traición a la historia de Vélez y a nuestra familia por su promesa de jugar sólo en Vélez. Si yo fuese Mauro, le agradecía el interés a Angelici pero le decía que seguía haciendo historia en Vélez". Rolando Zárate en @velezysumundo. pic.twitter.com/ibjRKZrK3Q — Agustin Sileo (@AgustinSileo) 3 luglio 2018

"Per me è stata una pugnalata al cuore, Adesso non è credibile. Ha distrutto una famiglia intera, nessuno era a conoscenza di questa scelta. Per me non esiste più". Rolando, fratello-agente di, ha commentato così la scelta dell'exdi rifiutare l'offerta delper trasferirsi al. Una decisione che ha scatenato l'ira dei tifosi, che hanno pubblicato alcuni video sui social in cui bruciano la maglia dell'argentino. Tornato in prestito al Velez a gennaio, il classe 1987 ha deciso all'ultimo istante di rifiutare l'offerta del Fortin per vestire la maglia del Boca Juniors. Zarate ha provato a giustificarsi con un lungo post su Instagram in cui ha spiegato che la sua scelta non è dettata dal fattore economico.