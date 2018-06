Simone Zaza e il Milan, un matrimonio che s'avrebbe da fare, per dirla alla Manzoni, ma che in questo momento è legato a troppe variabili. Su tutte, la grande incognita legata al futuro europeo del club rossonero, che nelle prossime ore conoscerà il verdetto della Uefa in tema di Fair Play Finanzario e circa le possibilità di partecipare all'Europa League della prossima stagione. In questo clima di enorme insicurezza, il Milan sa di poter contare però sul gradimento di alcuni giocatori sondati e cercati in questa finestra di trattative, tra cui quel Simone Zaza che appare sempre più destinato a salutare il Valencia dopo soli 18 mesi.



LA VOLTA BUONA? - Il club spagnolo ha necessità di fare cassa entro fine mese per questioni legate al bilancio e ha messo ufficiosamente sul mercato il bomber lucano, autore di 13 reti nell'ultima Liga, importanti per contribuire alla qualificazione alla prossima Champions League. L'ex giocatore della Juve ha diversi estimatori in Italia, dal Torino alla Samp, passando per il Sassuolo, che ha rappresentato il trampolino di lancio per l'esperienza in bianconero, ma Zaza vuole attendere il Milan finchè sarà possibile. Già seguito in passato, l'attaccante di Policoro è tifoso rossonero dichiarato e anche stavolta non ha nascosto il desiderio di provare a coronare il sogno di una vita.



IL TEMPO STRINGE - Un'ipotesi più facile da percorrere nel caso in cui il Diavolo riuscisse a piazzare uno tra Kalinic e André Silva, ma soprattutto qualora riuscisse a mantenere l'Europa, anche attraverso il ricorso al Tas di Losanna. Zaza attende una chiamata dal Milan e lo mette davanti a tutti, ma il tempo continua a scorrere e il mercato rossonero rimane bloccato ai colpi a costo zero Reina e Strinic.