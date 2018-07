Nonostante i contatti importanti dei giorni scorsi ad oggi la pista Milan per Simone Zaza si è notevolmente raffreddata. Il club rossonero non ha i fondi per completare l'acquisto e le parole di Gattuso in conferenza stampa hanno ulteriormente spento l'entusiasmo per lui. Secondo Tuttosport sul giocatore è fortissimo il Torino pronto ad affiancarlo ad Andrea Belotti nel 3-5-2 di Walter Mazzarri.