“Zaza? Non stiamo pensando a nessun acquisto in quanto non sappiamo quante risorse abbiamo a disposizione. Lo sapremo dopo qualche cessione”. Il messaggio rilasciato ieri a Sky Sport dal direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è chiaro: arriva qualcuno solo se parte qualcuno. Quello di Simone Zaza è un nome da tempo sul taccuino del ds rossonero per rinforzare l’attacco, ma al momento l’affare non può andare in porto. “Sappiamo bene cosa dobbiamo fare - ha aggiunto Mirabelli -. Faremo un mercato in uscita e in entrata. Non uscirà e non arriverà nessuno senza che ci sia il via libera di Gattuso. Sarà il Milan di Gattuso. Dobbiamo stare tranquilli. Per quanto mi riguarda piuttosto rimarrei così, a meno che non arrivi qualcuno che fa la differenza. Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto qualche entrata in meno e quindi ne pagherà il mercato. Dovremo fare un mercato a saldo zero. Non andrà via nessuno e non arriverà nessuno senza l’ok di Gattuso”.



ATTESA - Il Milan, dunque, prima di affondare il colpo Zaza deve cedere dei giocatori. L’indiziato principale a partire è quel Nikola Kalinic che ha deluso alla prima stagione in rossonero (è stato anche cacciato ai Mondiali dalla sua Croazia) e ora è sempre più vicino al passaggio all’Atletico Madrid. E’ una richiesta esplicita del Cholo Simeone per sostituire Kevin Gameiro, destinato a vestire la maglia del Valencia. In Spagna danno l’affare ormai in dirittura d’arrivo: nei piani del club, il francese sarà proprio il sostituto di Zaza. Si tratta dunque di un triangolo di attaccanti sull’asse Madrid-Milano-Valencia. Gameiro al Valencia, Zaza al Milan, Kalinic all’Atletico, il disegno delle tre società è questo. Il via può arrivare dall’Atletico, che una volta ceduto Gameiro può chiudere coi rossoneri per il croato. Il nodo? Al momento la formula dell’operazione: il club di Madrid non è convinto di chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto e sta trattando col Milan per un diritto di riscatto. Parti in costante aggiornamento, il giocatore ha rifiutato ogni proposta perché vuole il passaggio all’Atletico.



CONDIZIONI PER ZAZA - Milan che dunque lavora sul mercato in uscita e contemporaneamente sul fronte Zaza, oggi a Valencia per le visite mediche in attesa dell'inizio del ritiro di lunedì. L’attaccante aspetta, vuole vestire la maglia rossonera, ma non vuole arrivare alla rottura con l’attuale club. Sa che si tratta di un gioco d’incastri e il Milan è fortemente interessato a lui. Come raccontato da calciomercato.com, settimana c’è stato un viaggio di Mirabelli a Roma in cui ha incontrato Beppe Bozzo, agente del giocatore. Nel corso del summit il procuratore ha ribadito chiaramente che Zaza vuole solo il Milan e recentemente ha rifiutato una ricca proposta dalla Cina arrivatagli da parte del Tianjin Quanjian. Zaza vuole il Milan, l’accordo con la società c’è già sulla base di un contratto di 4 anni. C’è solo da attendere che le operazioni Gameiro-Valencia e Kalinin-Atletico vadano in porto. Poi Zaza sarà un nuovo giocatore del Milan a tutti gli effetti.



