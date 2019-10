Intervistato da Istoe, l'ex centrocampista dell'Inter, Ze Elias, parla della sua ex squadra e del metodo Conte.



“L’Inter ha sempre avuto buoni giocatori, ma non sempre dei tecnici forti e questo a volte ha condotto al fatto che alcuni calciatori si ritenessero al di sopra del tecnico. Conte invece sa come far rispettare a tutti la maglia che indossano, è serio e professionale ed è la persona giusta anche per il suo temperamento. Lui può fare in modo che i calciatori lo guardino dal basso verso l’alto”.