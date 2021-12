Ze Maria, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della partita con lo Spezia: "Sono contentissimo di tornare di nuovo a San Siro, spiace non vedere Barella, è il motorino a centrocampo con Brozovic, è sempre un piacere vederlo. Ma l’Inter è sempre più gruppo, chi gioca non fa sentire la mancanza degli altri. Difesa inedita senza Bastoni? La rosa è molto ampia, Inzaghi sta facendo giocare molto bene la squadra, chi entra fa bene e ha supporto di compagni e allenatore, è questo il segreto dell’Inter”.