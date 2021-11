Zdenek Zeman, attualmente tecnico del Foggia, ha raggiunto il traguardo delle mille panchine. In occasione di questo record straordinario l'allenatore è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo trentotto anni di carriera sono tanti i ricordi e i momenti felici passati in carriera, per quanto riguarda la partita più bella ha detto: "Sono molte le partite belle che ricordo, tra queste c'è il 5-0 della mia Roma al Milan di Capello, non fu una brutta partita". Ripensando a tutti i giocatori lanciati in questi anni è stato inevitabile il commento su Francesco Totti: "Totti è stato il più grande di tutti, ma il suo talento non è stato merito mio". Il tecnico ha concluso l'intervista con un ringraziamento: "Io mi sono divertito... Ringrazio i giocatori che mi hanno seguito e permesso di farmi conoscere e i presidenti che mi hanno dato un’opportunità, soprattutto quando era rischioso farlo. Spero di aver divertito chi è venuto a vedere le partite e di continuare a farlo a lungo. Perché non ho ancora finito".