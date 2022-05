Zdenek Zeman ha parlato dopo l'eliminazione del suo Foggia per mano della Virtus Entella nei play off di Serie C: "La sfortuna nel calcio esiste, ma io penso che la squadra abbia dato tutto. Nei primi 20' abbiamo trovato difficoltà a prendere riferimenti, ma poi abbiamo meritato di più, a parte il palo c'era un rigore netto su CurciO. Purtroppo ci sono mancati 3 squalificati, poteva essere una partita ancora migliore anche se poi non si sarebbe potuto prevedere il risultato. In questa stagione sono successe tante cose, come i 6 punti persi col Catania, ma siamo arrivati fino qua ed ora auguro all'Entella di andare avanti. Noi salutiamo il campionato ma dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto in questa stagione. La mia avventura proseguirà? Devo parlare col presidente, certo che quest'anno abbiamo sofferto e non per colpa sua e nostra. Ho voglia di continuare ad allenare, questa squadra non aveva grossi mezzi rispetto a quelle che hanno partecipato ai playoff, ma ce l'ha fatta e i ragazzi hanno dato tutto".