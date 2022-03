Zdenek Zeman parla al Corriere dello Sport della scelta di Lorenzo Insigne di lasciare il Napoli a fine stagione per andare al Toronto: "Insigne al Toronto? So quanto tenga a Napoli e al Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta. Verratti non fa il regista in azzurro? Per me è un errore".