Sulla Roma e su Mourinho ha parlato anche Zdenek Zeman. L'allenatore boemo, con i giallorossi dal '97 al 99, e poi nella stagione 2012/2013 ha parlato ai microfoni di AdnKronos: "“La Roma aspetta da venti anni di vincere nuovamente il campionato. La ‘piazza’ c’è, la società oggi c’è, secondo me non sono state fatte valutazioni giuste sulla composizione della squadra. Vediamo se a gennaio riescono a migliorare anche se poi la Roma è la squadra che ha speso più di tutti.” e sul tecnico portoghese: "Per me Mourinho è un grande comunicatore, riesce ad esprimere le sue idee per convincere chi lo ascolta”.