Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, parla di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria: "Di Francesco in blucerchiato? Farà bene se lo lasciano lavorare come sa. A Sassuolo ha fatto bene, il primo anno alla Roma pure, il secondo meno bene ma non certo per colpa sua. Per colpa di chi? Questo non sta a me dirlo, però mi pare che se cambi cinque moduli in una stagione significa che non hai i giocatori che ti servono".



SU TOTTI E DE ROSSI - "Su Totti c’è poco da dire: averlo fatto venire via dalla Roma, lui che è la Roma nel mondo, è una cosa grave. De Rossi è un giocatore e loro fanno quello che vogliono. In che senso grave? Se dice AS Roma nel mondo nessuno sa a cosa vi riferite, se dite la Roma di Totti tutti capiscono. Totti è nato e doveva morire alla Roma"